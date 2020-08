Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm din Argeș a fost gasit mort, joi dimineața, impușcat la locul de munca. Prima ipoteaza luata in calcul este cea a sinuciderii, in condițiile in care jandarmul a primit o condamnare cu suspendare dupa ce ar fi fost prins beat la volan. Maior Flavius Tanase, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei…

- 21 de studenți in practica la Jandarmeria Arges. Dupa elevii școlilor de subofițeri, astazi, le-a venit randul studenților Academiei de Poliție ”Al. I. Cuza” București sa iși desfașoare stagiul de practica in cadrul IJJ Arges. Astfel, incepand de astazi și pana pe 14.08.2020, in cadrul Inspectoratului…

- Colonel doctor Gheorghe Lupescu, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges, a fost diagnosticat cu COVID-19. Marți, 14 iulie, comandatul Lupescu a facut testul pentru coronavirus, iar seara a venit rezultatul, din pacate pozitiv. Șeful IJJ Argeș se afla internat pentru tratament…

- Cei 28 de elevi jandarmi aflați in stagiu de practica in cadrul Jandarmeriei Argeș au marcat astazi, 29 mai, un moment de referința pentru cariera lor militara, depunerea juramantului militar. Festivitatea depunerii juramantului militar s-a desfașurat la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș,…