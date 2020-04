Jandarm din Argeș, confirmat pozitiv la testul pentru coronavirus Un jandarm din județul Argeș a fost confirmat pozitiv la testul pentru coronavirus. Acesta a fost plecat in Turcia și s-a intors in țara in cursul lunii martie. Cum Turcia nu se afla in zona galbena sau roșie la acea data, nu s-a impus izolarea la domiciliu sau carantinarea. ”Facem mențiunea ca el a executat misiuni cu alți jandarmi, cat și cu polițiști. Marți a acuzat stare de rau. La spital a fost diagnosticat cu pneumonie și i s-au recoltat probe. Azi (joi) a fost confirmat pozitiv. DSP Argeș a facut o ancheta epidemiologica, toți contacții direcți fiind izolați. Este vorba despre 7 agenți… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

