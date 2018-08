Jandarm bârlãdean atacat cu sulita de un bolnav psihic la Murgeni! SOCANT…Scandal monstru la Murgeni, unde un jandarm din Barlad a fost ranit la brat de un barbat cu probleme psihice. Scenele violente s-au petrecut la un targ, unde barbatul a venit inarmat cu un cutit atasat in varful unei bate, transformata ad-hoc in sulita! Doi jandarmi au intervenit imediat si au incercat sa il imobilizeze, [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

- Un jandarm a fost taiat la bratul drept in timp ce a imobilizat la un targ in orasul Murgeni, judetul Vaslui, un barbat inarmat cu un cutit atasat in varful unei bate, a informat Jandarmeria Romana, luni, pe reteaua de socializare.

