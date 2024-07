Jandarm atacat de un bărbat cu un topor. Agresorul a fost împușcat mortal de polițiști Scandal de proporții in județul Brașov, dupa ce un barbat a atacat un jandarm cu toporul. Acesta venise, alaturi de alți colegi, sa aplaneze o situație conflictuala in care agresorul era implicat. Ulterior, acesta a fost impușcat mortal de oamenii legii. Scandal la Brașov. Jandarm agresat Parchetul de pe langa Tribunalul Brașov a anunțat deschiderea […] The post Jandarm atacat de un barbat cu un topor. Agresorul a fost impușcat mortal de polițiști appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

