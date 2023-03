Stiri pe aceeasi tema

- Toți bucureștenii au cautat la un moment dat un loc liniștit unde se pot relaxa in weekend, insa nu departe de casa. Din fericire, exista astfel de locuri la doar cațiva kilometri in afara Bucureștiului. Ariile protejate din jurul Bucureștiului unde te poți relaxa Nu departe de Capitala, aveți la indemana…

- Un pompier clujean, aflat in timpul liber, a ajuns primul la accidentul soldat cu doi morți, la Huedin. Catalin Spataru, ajutant la Departamentul din Huedin, și-a lasat familia in mașina și s-a dus sa ajute. Cu multa determinare, Catalin a salvat viața a cinci oameni. Accident grav pe drumul…

- In seara zilei de joi, in jurul orei 20.30, un barbat de 39 de ani din Bacau a spart geamurile a 3 societați comerciale de pe strada Narciselor și Calea Republicii din municipiul Bacau, folosind o piatra de pavaj. Un jandarm din Gruparea Mobila Bacau, aflandu-se in timpul liber, alarmat de zgomotele…

- Un capitan jandarm a contribuit decisiv la prinderea a patru tineri care furasera baterii auto dupa ce a „mirosit" ca aceștia au comis o infracțiune in timp ce se afla la alergat, in timpul liber.,,Alergam și am observat niște tineri care aveau un comportament ciudat. Aceștia incercau ...

- Un politist a fost batut in fața baiețelului sau de șapte ani, dupa ce a incercat sa salveze o femeie agresata de trei tineri. Incidentul s-a petrecut pe peronul unei gari din Vrancea, iar agentul era in timpul sau liber. Daca fapta va fi incadrata doar la lovire, cei trei indivizi risca pana la 2 ani…

- EA SPORTS a publicat lista oficiala a nominalizaților incluși in mult-ravnitul clasament Team of the Year (TOTY). In lista se regasesc numele celor mai buni jucatori din intreaga lume, iar fanii vor decide cine merita un loc in prestigiosul unsprezece TOTY. Aceasta lista include numeroși jucatori, inclusiv…

Un jandarm care se afla in timpul sau liber, impreuna cu un coleg, in Muntii Parang, a cazut intr-o rapa. Colegul sau nu a reusit sa il salveze, astfel ca a alertat echipajele Salvamont, potrivit news.ro.

Un barbat care fura ochelarii expuși in vitrina unui magazin din Fagaraș, in noaptea dintre ani, a fost prins de un jandarm - handbalist aflat in timpul liber.