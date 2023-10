Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul fiscal adoptat recent de catre Guvern nu este de ajuns, iar Executivul trebuie sa creasca veniturile cu inca 2% din Produsul Intern Brut (PIB), a declarat miercuri Jan Kees Martijn, seful misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru Romania.FMI cere eliminarea privilegiilor inca ramase,…

- FMI lauda reforma fiscala din Romania: pachetul fiscal anuntat de Guvern este un pas important in directia corecta, iar reforma ANAF este esentialaPremierul Marcel Ciolacu a avut miercuri, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia Fondului Monetar International condusa de Jan Kees Martijn, aflata…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 2,65% din PIB dupa primele opt luni ale anului, la 42,19 miliarde de lei, fata de 32,98 miliarde de lei, respectiv 2,34% din PIB aferent primelor opt luni ale anului 2022, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finantelor. Executia bugetului…

- Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 42,19 miliarde lei, respectiv 2,65% din PIB fata de deficitul de 32,98 miliarde lei, respectiv 2,34% din PIB aferent primelor opt luni ale anului 2022, anunta Ministerul de Finante.”Executia bugetului…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni despre supradimensionarea aparatului bugetar ca ”suntem pe locul al doilea in UE, avand ponderea dintre cheltuielile de personal si veniturile curente ale statului de aproximativ 35%.Ministrul Finantelor a declarat la o televiziune de știri ca nu va…

- Romania va taxa veniturile excepționale ale bancilor. Anunțul vine din partea ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, care susține ca aceasta masura a fost introdusa in pachetul de masuri fiscale discutat in coaliție. Țara noastra ar trebui sa urmeze modelul statelor europene care au luat decizia impunerii…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar mai mare decat in 2022, cu venituri in creștere, dar și cu cheltuieli mai mari ca procent din PIB. Execuția bugetului general consolidat in primele șapte luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 38,6 miliarde de lei, respectiv 2,43% din PIB fața de…

- ”De ce este nevoie acum de consolidare fiscala? Voi fi direct: pentru ca 60% din banii imprumutati astazi de Romania merg pentru plata sau refinantarea datoriilor din urma, mai ales a datoriilor imense contractate de guvernarile de dreapta! In ultima luna de guvernare PSD – din 2018- deficitul bugetar…