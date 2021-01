Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Simona Halep a atins o noua performanța excepționala. Aflata in continuare in carantina in Australia, in așteptarea inceperii Turneului de la Melbourne Park, Simona Halep a mai privit o veste buna: aceasta are 7 ani de cand se afla neintrerupt in TOP 10 WTA. Simona și-a facut debutul in TOP…

- Simona Halep a plecat spre Australia și spune ca e pregatita de primul turneu din 2021. Competiția de la Melbourne are loc intre 8-21 februarie. Simona a postat pe contul de instagram o poza cu ea din avion. View this post on Instagram A post shared by Simona Halep (@simonahalep) Sportiva va sta...…

- Craciunul nu este complet daca in seara de 25 decembrie nu vizionam alaturi de familie și cei dragi un film tematic. Fie ca este vorba despre o animație, o comedie sau un film romantic, seara perfecta de conține obligatoriu și un film tematic de Craciun. Va prezentam in continuare un top al filmelor…

- Daca mulți dintre noi tanjesc dupa zapada in perioada asta, pentru ca e decembrie și e normal sa ninga, in capatul celalalt al lumii, in Australia, sarbatorile de Craciun și Revelion inseamna sarbatori de vara, pentru ca la ei e vara in perioada asta. Așa se face ca pe o plaja din Australia, o femeie...…

- Dupa o perioada in care s-a dedicat familiei, Anca Serea revine in televiziune, la pupitrul știrilor sportive de la Prima TV, alaturi de Florin Caruceru. Vedeta a facut primele declarații despre proiectul sau. „Incepand cu 11 decembrie, ne vedem la știrile din sport. Cumare bucurie și emoții, din nou…

- Am citit undeva (recunosc insa ca nu mai stiu unde) ca e o adevarata bucurie sa urmaresti noul post de televiziune Aleph: buletinele de stiri iti prezinta esentialul, fara vorbarie inutila, comentariile sunt la obiect, nu se bate campii ca la alte posturi TV etc. Aceste laude m-au facut curios asa ca…

- SUA sunt implicate in controversa electorala legata de alegerea noului președinte, dar exista și un scandal in Noua Zeelanda legat de buletine de vot ”aparute” peste noapte, noteaza News.com.au. Competiția Pasarea Anului din Noua Zeelanda a fost zguduita din temelii, dupa ce o serie de voturi frauduloase…

- Inceputurile nu sunt ușoare pentru nimeni, Mirela Vaida nu face excepție de la aceasta zicala. Debutul ei in televiziune a fost cu „munca de jos”, insa ambiția și perseverența au adus-o exact acolo unde și-a dorit.