Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director general al grupului 21st Century Fox James Murdoch, fiul magnatului Rupert Murdoch, a demisionat din Consiliul de Administratie al News Corp, potrivit unui document publicat vineri de SEC, scrie AFP, potrivit news.ro.Potrivit unei scrisori deschise a Consiliului, aceasta decizie a…

- James Murdoch, fiul cel mic al mogulului media Rupert Murdoch (miliardarul care deține News Corp), a demisionat vineri din companie, dupa ce de mai mult timp avea disensiuni cu tatal și fratele sau mai mare in special din cauza vederilor conservatoare ale acestora.

- Artiom Viaceslavovici Radcenko si Oleksandr Vitalievici Ieremenko au fost inculpati in ianuarie 2019 in statul New Jersey pentru ca ar fi sustras mai multe mii de fisiere informatice din calculatoarele Securities and Exchange Commission (SEC), intre care rezultate trimestriale si anuale ale unor…

- Statele Unite ofera doua milioane de dolari recompense pentru orice informație care ar putea duce la arestarea a doi hackeri ucraineni. Aceștia sunt acuzați ca au vandut informații confidențiale dupa ce au piratat Securities and Exchange Commission, ”gardianul” bursei americane, relateaza Hotnews.ArtiomVyacheslavovich…

- SUA au anuntat miercuri ca ofera doua milioane de dolari ca recompensa pentru orice informatie care ar duce la arestarea a doi ucraineni acuzati ca ar fi vandut informatii confidentiale dupa ce au piratat Comisia pentru valori mobiliare si schimb din SUA, potrivit AFP.Artiom Viaceslavovici…

- Statele Unite au anunțat miercuri ca va oferi doua milioane de dolari recompensa pentru orice informație care duce la arestarea a doi ucraineni acuzați ca au vândut informații confidențiale dupa ce au piratat Securities and Exchange Commission (SEC), ”gardianul”l bursei americane,…

- Consiliul de Administrație al Electrica a aprobat de principiu fuziunea celor trei societați de distribuție din cadrul grupului, dupa ce la finalul lunii martie a fost aprobata de principiu și fuziunea celor doua societați de servicii energetice, potrivit unui comunicat al companiei.Consiliul…

- "Sper ca in aceasta seara, daca nu cel mai tarziu maine sa fie postata pe site-ul Grupului de Comunicare Strategica din subordinea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si a Ministerului Afacerilor Interne, chiar pe site-ul Ministerului, la fel cu unele norme de aplicare a unor masuri, de…