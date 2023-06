James Cleverly a ajuns luni în Ucraina pengru discuții despre viitorul summit NATO Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, s-a deplasat luni in Ucraina, pentru discutii cu presedintele Volodimir Zelenski despre viitorul summit NATO, programat in iulie, transmite blacnews.ro. „Suntem foarte recunoscatori pentru sustinerea pe care Marea Britanie a furnizat-o si continua sa o furnizeze Ucrainei”, a declarat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, conform blacknews.ro . James Cleverly a vorbit cu Volodimir Zelenski despre pregatirile pentru summitul NATO programat in iulie in Lituania si despre planul de pace elaborat de Administratia de la Kiev, conform agentiei Reuters.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

