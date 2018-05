Stiri pe aceeasi tema

- "Lost in Space", un serial TV stiintifico-fantastic ce a fost difuzat in urma cu peste 50 de ani, va reveni pe micile ecrane sub forma unei noi adaptari, realizata de platforma Netflix, informeaza Reuters. Noua...

- Apple va realiza un serial de televiziune bazat pe cunoscuta serie științifico-fantastica de romane ”Fundația”, scrisa de Isaac Asimov, potrivit Reuters. Acest serial este unul dintre pașii pe care Apple vrea sa-i faca pentru a-și intari poziția in fața rivalilor care domina aceasta piața, precum Netflix,…

- Regina Elisabeta a II-a, fara palarie si purtand o rochie cu imprimeuri florale, s-a plimbat prin gradinile Palatului Buckingham alaturi de un vechi prieten, realizatorul TV David Attenborough, a facut cateva glume si a vorbit intr-o maniera relaxata despre propria sa moarte, in timpul filmarilor…

- Black Panther a juns pe locul trei in topul filmelor cu cele mai mari incasari din toate timpurile in Statele Unite. Pelicula, care a fost lansata in februarie, a detronat Titanicul, fiind depasita doar de Avatar si Star Wars: The Force Awakens.

- Cineastul american George Lucas, creatorul francizei "Star Wars", a dat startul, miercuri, lucrarilor pentru construirea unui muzeu al artelor narative, in care va investi 1 miliard de dolari si care ar putea fi inaugurat in 2022, potrivit Reuters....

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a dezvaluit vineri ca cea mai grea parte atunci cand compune muzica sunt versurile care nu au fost scrise inainte, declaratie cu prilejul premierei unui documentar prezentat la Festivalul International de Film de la Berlin, informeaza NEWS.RO citand Reuters.Citeste…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a spus vineri, cu prilejul premierei unui documentar despre procesul sau creativ in cadrul Berlinalei, ca cel mai greu lucru, atunci cand compune muzica, este sa se gandeasca la versuri care nu au mai fost scrise inainte, relateaza Reuters. Filmul, intitulat…