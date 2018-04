Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Rachel Weisz este insarcinata. Actrița va aduce pe lume primul sau copil cu Daniel Craig, interpretul lui James Bond in ultimele filme din serie. Dezvaluirea a fost facuta de cei doi in timpul unui interviu acordat pentru New York Times. Rachel Weisz, in varsta de 48 de ani, spune ca sarcina…

- Sunt casatoriți de mai bine de 7 ani și formeaza unul dintre cele mai frumoase și discrete cupluri de la Hollywood, fiind foarte scumpi la vedere. Apar destul de rar impreuna pe la evenimente, dar atunci cand fac asta atrag toata atenția. Așa s-a intamplat și luni canf, James Bond și frumoasa sa soție, Rachel…

- Intr-un interviu acordat recent, Rachel Weisz a declarat ca mariajul cu Daniel Craig, alias James Bond, nu are nimic exceptional. Printre cele marturisite, actrita de 47 de ani a spus ca dorinta de a se casatori nu a fost una prioritara.