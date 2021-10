Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile de ultima generație sunt pline de tehnologie, tocmai de aceea clienți aleg un anume model in defavoarea altuia. Mai mult, prezența acestor sisteme crește prețul de achiziție al unui automobil. Dar, foarte multe dintre noile tehnologii nu sunt folosite de clienți, arata un nou studiu realizat…

- In „No Time to Die”, cel mai nou film din seria James Bond, agentul 007 este insoțit de o serie de branduri care au orchestrat plasare a produselor. Printre acestea, ceasuri Omega, șampanie Bollinger și bascheți Adidas. Dar unul dintre cele mai mari contracte este cel al Nokia, care ar fi platit „scump” pentru…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca sistemul de sanatate va face fata valului 4 al pandemiei, mentionand ca autoritatile au un plan pentru a transforma mai multe spitale, in special in Bucuresti, in spitale 100 Covid.

- Mașinile electrice ar trebui sa domine șoselele din Europa pana in 2030. Este sarcina trasata de Uniunea Europeana statelor membre și pe care Romania cu greu o poate indeplini. Deși statisticile arata ca de la an la an numarul mașinilor eco de la noi crește, infrastructura ramane o mare problema. Avem…

- "Pe fondul apariției noului val de COVID-19, a alegerilor din cadrul partidelor din coaliția de guvernare, deciziile luate de actualul guvern continua seria de acțiuni contrare legislației in vigoare și prevederilor Constituționale, actionand dictatorial impotriva drepturilor și intereselor cetațenilor.Guvernul…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu (USR PLUS), afirma ca in sector sunt 273 de "puncte fierbinti", unde autoritatile trebuie sa stranga gunoiul de mai multe ori pe zi, "locuri in care mojicia si nesimtirea transforma orasul in groapa de gunoi". "Aceste puncte fierbinti strica imaginea orasului, sunt…

- Bulevardul Eroilor a fost inundat complet. Zeci de mașini „navigheaza” pe strazile din centru, care sunt acoperite de apa. Imaginile sunt șocante. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare…

- Ciresele contin o molecula care promoveaza inflamatia si, prin lapte, poate produce complicatii, astfel ca nu sunt recomandate copiilor sub doi ani. Ii ajuta, insa, pe cei care urmeaza diete, le sunt utile hipertensivilor, dar nu sunt indicate celor alergici. Folosite ca subiect de ironie…