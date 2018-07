Stiri pe aceeasi tema

- James Blunt, Amy Macdonald si Gigliola Cinquetti se numara printre artistii straini care vor canta la Cerbul de Aur 2018, ce va avea loc intre 29 august si 2 septembrie, iar organizatorii au pus in vanzare mai multe categorii de bilete.La Cerbul de Aur 2018 - editie organizata de Televiziunea…

- Juriul selectiei Festivalului Cerbul de Aur 2018 a ales 18 candidati din 15 tari pentru a concura pentru marele trofeu al evenimentului, care va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, potrivit TVR.

- Juriul selecției Festivalului Cerbul de Aur 2018 a ales 18 candidați din 15 țari pentru a concura pentru marele trofeu al evenimentului, care va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, potrivit TVR, citata de MEDIAFAX.Ca urmare a numarului mare de candidati ...

- Juriul selectiei Festivalului Cerbul de Aur 2018 a ales 18 candidati din 15 tari pentru a concura pentru marele trofeu al evenimentului, care va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, potrivit TVR.

- Juriul selectiei Festivalului Cerbul de Aur 2018 a ales 18 candidati din 15 tari pentru a concura pentru marele trofeu al evenimentului, care va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, potrivit mediafax.ro.

- Juriul selecției Festivalului Cerbul de Aur 2018 a ales 18 candidați din 15 țari pentru a concura pentru marele trofeu al evenimentului, care va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, potrivit TVR.Ca urmare a numarului mare de candidati inscrisi, organizatorii…

- Andra, Horia Brenciu, Delia, Loredana, The Motans, Carla's Dreams, The Humans se regasesc printre vedetele care vor sustine recitaluri la editia de anul acesta a Festivalului Cerbul de Aur, ce va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, informeaza...

- Andra, Horia Brenciu, Delia, Loredana, The Motans, Carla's Dreams, The Humans se numara printre vedetele care vor sustine recitaluri la editia de anul acesta a Festivalului Cerbul de Aur, ce va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, informeaza TVR.