James Bay a lansat single-ul Give Me The Reason

Stiri pe aceeasi tema

- Carmen DeLeon a lansat single-ul “Besame Bonito”. Artista evoca acele momente tandre in care ne luam ramas bun de la o relație care uneori parea ca ar fi putut supraviețui testului distanței și timpului. Ea a scris și produs piesa emoționanta impreuna cu Mauricio Rengifo și Andres Torres, care au lucrat…

- Ashley Kutcher a lansat single-ul „Love You More”. Vocea dinamica se suprapune peste chitara delicata, producția neclara și ecourile calde, formand un cantec vulnerabil. Despre cantec, Kutcher a spus: „Love You More” cuprinde gandurile și emoțiile de a fi blocat in trecut. Acest cantec este despre a…

- Swedish House Mafia a lansat, impreuna cu Sting, single-ul “Redlight”. Piesa a inceput sa fie anunțata acum cateva luni, cand trio-ul a postat mai multe story-uri pe Instagram conținand parți din noua melodie. In ultimele doua saptmanani, Carnage și Alesso au redat piesa la spectacolele lor. Totodata,…

- Vince Staples a lansat noul sau single „Magic”. Piesa produsa de Mustard este primul single de pe viitorul sau album foarte așteptat Ramona Park Broke My Heart. Dedicat orașului sau natal – cartierul Ramona Park din Long Beach, CA – noul album va fi lansat in aprilie 2022. „Este un simbol al casei”,…

- Artistul timișorean Sean Norvis a lansat un nou videoclip pentru piesa Eyes on Me, melodia realizata in colaborare cu DJ Lucian & Geo, Next Route și Larisa Sirbu avand parte de un clip realizat de Ovidiu Roteliuc. Anul trecut, Sean Norvis a lansat cel de-al treilea material discografic „United Remixes”,…

- Stromae a lansat noul single “L’enfer”. Dupa ce a facut marea revenire in lumea muzicii in octombrie 2021 prin titlul „Sante”, cantaretul belgian revine in fața scenei muzicale cu „L’enfer”, al doilea single de pe viitorul sau album „Multitude” anuntat pentru martie 2022. Pentru a promova aceasta noua…

- The Weeknd a lansat albumul “Dawn FM”. Acesta contine 16 piese, in care artistul canadian colaboreaza cu Tyler, The Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never si Jim Carrey. Noul proiect a fost anuntat in 2021, cand The Weeknd a facut mai multe referiri in cadrul interviurilor pentru Rolling…

- Cred ca putem fi cu toții de acord ca industria muzicala nu va muri niciodata, deoarece este susținuta de fiecare generație ce pare din ce in ce mai interesata sa se exprime prin aceasta arta. Traim...