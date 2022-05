Stiri pe aceeasi tema

- Crumble cu mix de fructe de padure este o rețeta foarte gustoasa care ii va cuceri pe toți cei care o vor incerca. Avand in vedere ca suntem in perioada Paștelui, cu siguranța gospodinele sunt in cautare de diverse rețete pentru masa festiva. Trebuie sa știi ca va fi nevoie de o cantitate mai mare din…

- Pentru ca Paștele se apropie cu pași repezi și cu siguranța iți dorești sa ai masa plina de preparate delicioase, ei bine, cozonacul cu stafide și jeeleuri cu fructe este un preparat care te va da pe spate și iți vei dori sa il ai in bucatarie și in alte zile. Iata care sunt ingredientele de care a…

- Paștele se apropie, astfel ca deja gospodinele cauta rețete de prajituri pe care sa le faca cu aceasta ocazie. Va prezentam astazi rețeta de prajitura cu crema de lapte și jeleu de fructe. Ai nevoie de puține ingrediente.

- Daca vrei sa surprinzi familia, dar și musafirii cu un desert delicios de post, noi iți prezentam rețeta de ștrudel cu fructe de padure care cu siguranța va fi pe placul tuturor. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a obține acest preparat gustos!

- Ce ai spune de un desert cremos și extrem de rapid?! Este gata in maxim jumatate de ora și nu are cum sa nu il iubeasca toata lumea. Deși este un desert simplu, este de-a dreptul delicios, iar aroma și gustul sunt de neuitat. Iata cum sa prepari cea mai delicioasa prajitura cu pișcoturi, crema de iaurt…

- Data de 01 martie marcheaza Ziua compotului de fructe.Cum se pregateste un Compot de gutui intregiSe pune un kilogram de gutui cat de mari, curatite foarte subtire de coaja, precum si de samburi, sa fearba putin in doua kilograme de apa; dupa aceasta se pune in tingire un kilogram si jumatate de zahar,…

- In ediția din 15 februarie 2022 a matinalului Super Neatza, chef Nicolai Tand, a preparat mai multe rețete delicioase printre care și o rețeta de tarta cu orez cu lapte și sos caramel sarat cu fructe.

- Daca aveți o aniversare in familie și doriți sa faceți un tort de casa, dar nu sunteți un cofetar expert, tortul diplomat cu fructe și frișca este alegerea perfecta. Rețeta este una simpla și nu este nevoie de coacere.