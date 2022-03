Stiri pe aceeasi tema

- Jamala va urca pe scena sambata seara, 5 martie, la finala Eurovision Romania 2022 . Cantareața din Ucraina a caștigat concursul internațional in 2016, iar acum se afla in Romania, s-a refugiat aici cu copiii sai de frica razboiului din țara ei. Susana Alimivna Jamaladinova, cunoscuta sub numele de…

- Interpreta ucraineana Jamala, care a castigat editia din 2016 a Eurovision, este invitat special la finala selectiei nationale a concursului Eurovision Romania care va avea loc sambata si va fi transmisa in direct la TVR.

- La Virgin Radio Romania Breakfast, vrem sa vorbim despre Oameni de bine! Astfel, dam startul unei noi campanii și ne propunem sa va povestim despre oamenii care nu pot sa stea nepasatori la ceea ce se intampla in Ucraina, oamenii care din puținul lor iși rup pentru a-i ajuta pe cei in nevoie și despre…

- Sankt Petersburg va pierde circa 60-70 de milioane de euro dupa ce UEFA a decis vineri ca finala editiei din acest an a Ligii Campionilor sa nu mai aiba loc in acest oras, dupa invazia rusa din Ucraina, scrie EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Decizia privind sancționarea Rusiei pe linie fotbalistica ar urma sa fie luata vineri, la o ședința extraordinara a bordului UEFA, a anunțat Associated Press citand o sursa care a dorit sa-și pastreze anonimatul. Oficial, UEFA a confirmat ca vineri dimineața va avea loc o reuniune de urgența, la care…

- La emisiunea “Buna dimineața”, unul dintre invitații ediției a fost Angela Gramada – președintele Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Plecand de la anunțul presedintelui rus Vladimir Putin privind o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din estul tari, analistul…

- Fiecare Selecție Naționala Eurovision este urmata de un val de critici. Indiferent de cine trece mai departe, fanii celor care sunt eliminați se revolta. Dar parca niciodata nu a fost ca anul acesta. Hai sa o luam ușor și sa vedem despre ce este vorba. 1. Fanii concursului acuza juriul și organizatorii…

- Simona Halep, locul 20 in clasamentul WTA, o va intalni in aceasta dimineața pe Veronika Kudermetova, locul 31 in clasamentul WTA in finala de la Melbourne Summer Set 1, informeaza Gazeta Sporturilor Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Melbourne Summer Set 1, dupa ce a trecut cu 6-3,…