Stiri pe aceeasi tema

- Dezastru in scolile din mediul rural! FARA COMENTARII…Acuzatii grave in invatamant! Aproape 100 de asociatii si experti in educatie sustin ca in mai multe judete profesorii le interzic elevilor de clasa a VIII-a, cu rezultate slabe, sa se inscrie la Evaluarea Nationala, ca sa nu scada gradul de promovare.…

- HAI LA MUNCA!… Miile de asistati social din judetul Vaslui, de multe ori barbati in putere, care invoca diverse boli, doar pentru a primi pomana de la stat, risca sa ramana fara niciun ban. Deputatii au adoptat, ieri, un proiect de lege prin care dreptul la ajutor social inceteaza in cazul refuzului…

- In urma cu puțin timp Agenția Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip „nowcasting” ce vizeaza mai multe zone din județul Vaslui. Avertizarea este valabila pana la ora 19:15.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant cere institutiile statului sa intervina intr-un caz de o gravitate aparte, in care o invatatoare din judetul Calarasi a fost agresata de mama unor elevi, chiar in scoala, in fata copiilor. ”Nu este un caz singular, motiv pentru care cerem Ministerului Educatiei…

- DESCINDERI…Procurorii DIICOT fac cercetari intr-un dosar in care un grup infractional organizat este suspectat ca a prejudiciat Casa Nationala de Sanatate cu peste 10 milioane de lei. Din acest grup faceau parte medici de familie, medici de specialitate, asistenti medicali si doua firme din Targu Mures,…

- Doi barbati pe numele carora erau emise mandate europene de arestare, predare sau extradare, pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, au fost depistati de lucratorii Sectorului Politiei de Frontiera Curtici - feroviar, judetul Arad, a informat, miercuri, Inspectoratul Teritorial al Politiei…

- Cadavrul unei femei a fost descoperit, marti, intr-un canal de degajare a apei, de catre angajatii Hidrocentralei Dumbrava Deal, comuna Savinesti, judetul Neamt. Politia a deschis o ancheta in acest caz. Acesta este a doua femeie gasita moarta in gratarul hidrocentralei. Luna trecuta o adoscenta a fost…

- Poliția municipiului Radauți, in cooperare cu Poliția orașului Vicovu de Sus a organizat o actiune pe raza de competența, pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere grave. In cadrul acțiunii au fost testați cu aparatul etilotest 29 de conducatori auto. Au fost aplicate 36…