Kremlinul a declarat, vineri, 25 iunie, ca a aflat „cu regret” de respingerea din partea UE a ideii franco-germane de relansare a dialogului cu Rusia printr-un summit cu președintele Vladimir Putin. „Președintele Putin ramane in general in favoarea stabilirii relațiilor de lucru intre Moscova și Bruxelles”, a declarat purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri […] The post Jale mare in Rusia. Kremlinul regreta ca UE a refuzat dialogul cu Putin first appeared on Ziarul National .