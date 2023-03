Jale la Hidroelectrica: stat prejudiciat, clauze nerespectate, curent nefacturat, plăți nejustificate Perla energiei romanești, Hidroelectrica , nu este un agent economic model. Un control facut de Curtea de Conturi a descoperit mari probleme la societate. Toate produse in mandatul unei conduceri care a fost aleasa ilegal. Conform Raportului public al Curții de Conturi pe anul 2021 , Hidroelectrica a prejudiciat statul roman cu aproape 1,3 milioane de lei, nu a respectat clauzele contractuale, nu a facturat corect cantitațile de energie, nu a intocmit și aprobat proceduri, metodologii sau politici de preț clare, concrete și transparente, a efectuat cheltuieli neeconomicoase, a facut plați nejustificate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a admis contestația fostului lider PSD impotriva deciziei Tribunalului Giurgiu care a prelungit arestul preventiv și a dus eliberarea sa sub control judiciar. Niculae Badalau se afla dupa gratii din 27 noiembrie cand a fost reținut de DNA intr-un dosar de corupție. Pe durata…

- Peste jumatate dintre cladirile in care functioneaza spitalele aflate in subordinea directa a Ministerului Sanatatii sunt mai vechi de 60 de ani, unele dintre ele fiind construite acum mai bine de un secol. Cu toate acestea, in ultimii noua ani Ministerul a directionat 75% dintre fondurile investite…

- Proiectul privind majorarea cu 25% a salariilor angajaților Curții de Conturi va fi rediscutat in coaliția in guvernare, au declarat surse parlamentare pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Comisia de ancheta privind achizitiile publice facute in sectorul sanitar in timpul starilor de urgenta si de alerta a intrat in linie dreapta. Deputații vor solicita Ministerului Sanatatii si Parchetului General date privind persoanele responsabile. Parlamentarii s-au plans ca pana acum au mai mult…

- Fostul vicepresedintele al Autoritatii de Audit din Curtea de Conturi, Niculae Badalau, va ramane la inchisoare, decizia instantei fiind definitiva.„Respinge ca nefondata contestația formulata de inculpatul Badalau Niculae impotriva incheierii din data de 06.02.2023, pronuntata de judecatorul de camera…

- Curtea de Apel Balți a menținut arestul preventiv in privința celor patru persoane arestate preventiv pe un termen de 30 zile, in dosarul Agentiei de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA).

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 30 ianuarie, despre retinerea de catre DNA a fostului selectioner Victor Piturca si a directorului Romarm, Gabriel Tutu, acuzati intr-un dosar privind achizitii realizate in timpul pandemiei COVID, ca nu crede ca acesta va…

- Presedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu, solicita Curtii de Conturi sa faca o analiza a situatiei proceselor pierdute definitiv de institutii publice si sa identifice autorii erorilor pentru ca acestia sa plateasca prejudiciile. Gorghiu arata, intr-un comunicat de presa, ca a transmis,…