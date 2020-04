Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a publicat azi datele contabile, așa cum au procedat și celelalte cluburi din prima liga. Numerele afișate pe site-ul clubului traduc gestiunea dezastruoasa din club. Societatea consuma bani mai mulți decat incaseaza și nici rezultatele sportive nu justifica paguba. Pentru anul 2019, diferența…

- Aproape 1,6 milioane de francezi ar fi putut fi infectati in acest stadiu cu coronavirusul SARS CoV-2, potrivit unei prime estimari comunicate joi de sindicatul medicilor generalisti MG Franta, pe baza unui sondaj efectuat in randul practicienilor, relateaza AFP. Cifrele oficiale indica doar 112,950…

- De cand a fost instituit regimul de urgenta din cauza COVID-19 si pana la finele lunii martie, Regia Transport Electric Chisinau (RTEC) raporteaza venituri ratate de circa 7,5 milioane de lei si cheltuieli de 18,3 milioane de lei. Cifrele au fost prezentate de catre seful interimar al Directiei transport…

- Florin Prunea, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația de la club și despre numirea noului antrenor, dupa plecarea cehului Dusan Uhrin. Potrivit fostului portar, Dinamo are pe lista patru antrenori, iar decizia o va lua finanțatorul Ionuț Negoița. „Am vorbit și azi cu patronul și i-am spus…

- DINAMO // Constantin Anghelache (74 de ani), fost președinte la Dinamo, a vorbit azi despre asociația socios care a preluat 10% din acțiunile clubului din „Ștefan cel Mare”. Anghelache a dezvaluit cum, in 2013, ar fi incercat sa-l convinga pe Negoița sa implementeze un proiect asemantor la Dinamo,…