Jale în economie. Peste 3.500 firme au intrat în insolvență doar în 6 luni. Ce domenii sunt cele mai afectate Peste 3.500 de companii au intrat in insolventa in primul semestru al acestui an in Romania, industria prelucratoare si constructiile fiind domeniile cele mai afectate, potrivit unei analize realizate de o companie de profil, rezultatele fiind publicate de agerpres.ro. Sectorul constructiilor este afectat semnificativ de cresterea pretului materialelor de constructii si a carburantului, de cresterea […] The post Jale in economie. Peste 3.500 firme au intrat in insolvența doar in 6 luni. Ce domenii sunt cele mai afectate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

