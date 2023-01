Jale în China! Populația unei provincii, „cât cinci Românii”, are aproape toată COVID-19 Un reprezentant al autoritatilor sanitare regionale din China a informat, luni, in contextul in care China inregistreaza o crestere fara precedent a imbolnavirilor, ca aproape 90% dintre locuitorii provinciei chineze Henan, una dintre cele mai populate, au fost contaminati cu covid-19. Inexplicabil, China a ridicat in mod brusc, in decembrie, marea majoritate a masurilor sanitare anticovid, in urma unor manifestatii fara precedent, dupa trei ani de restrictii, cele mai drastidce din lume. De atunci, numarl cazurilor COVID-19 a crescut imediat. Sistemul sanitar a fost coplesit de pacienti batrani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

