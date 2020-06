Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe precizeaza ca in randul lucratorilor din cadrul unei companii de prelucrare a carnii din localitatea Rheda Wiedenbruuml;ck, Germania, a fost depistat un focar de coronavirus. Din cele 1.300 de cazuri depistate pozitiv cu COVID 19, peste 50 dintre cei infectati sunt romani."Potrivit…

- Ministerul de Externe anunța ca 85 de romani care lucreaza ca muncitori sezonieri la o ferma din Germania au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus. Toți au fost plasați in carantina, iar costurile cu hrana și cazarea sunt suportate de catre angajator, care acorda și o diurna zilnica de 50 de…

- Autoritatile germane au anuntat vineri ca au decis sa inchida abatorul de la Dissen, dupa descoperirea unui focar de coronavirus in randul angajatilor, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters.

