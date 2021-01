Stiri pe aceeasi tema

- QAnon Shaman a fost arestat. Cine este Jake Angeli Jake Angeli, barbatul care a fost fotografiat saptamana trecuta intrand ilegal in capitoliu, a fost arestat sambata. Autointitulat QAnon Shaman, barbatul in varsta de 32 de ani a ajuns celebru din pricina look-ului sau inedit. Fara camașa, cu fața vopsita…

- Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, tanar in varsta de 32 de ani din Arizona autointitulat “QAnon Shaman” si care a devenit celebru in social media dupa asaltul de la Capitoliu, a fost arestat, anunța news.ro. Jake Angeli este acuzat ca a patruns ilegal in Capitoliu, prin violenta,…

- Șamanul QAnon, devenit simbolul asaltului asupra Capitoliului pentru costumația de viking, a fost arestat. Numele adevarat al șamanului este Jacob Anthony Chansley, alis Jake Angeli, și a fost arestat pentru patrundere ilegala in Capitoliu, prin violența, și pentru comportament inadecvat. Jake Angeli…

- Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, un tânar în vârsta de 32 de ani din Arizona autointitulat “QAnon Shaman” si care a devenit celebru în social media dupa asaltul de la Capitoliu, a fost arestat, informeaza News.ro citând presa americana.Jake…

- Departamentul de Justiție a declarat joi ca nu va exclude urmarirea acuzațiilor impotriva președintelui Trump pentru posibilul sau rol in incitarea gloatei care a marșaluit catre cladirea Capitoliului, potrivit The New York Times.

- Peste 60 de persoane au fost arestate, iar anchete sunt în curs de derulare, dupa asaltul de miercuri asupra Congresului american din Washington DC de miercuri, relateaza Reuters. În același timp, FBI cere ajutorul publicului pentru a identifica protestatarii pro-Trump care au intrat cu…

- Nancy Pelosi a anunțat într-o scrisoare catre colegi ca Congresul va continua cu certificarea victoriei lui Joe Biden în aceasta seara, potrivit The Guardian.„Astazi, a avut loc un atac rușinos împotriva democrației noastre. A fost la cel mai înalt nivel al guvernului.…