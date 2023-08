Jair, cel mai bun!

Dupa inca o victorie in campionat, cea de-a treia consecutiva, petroliștii au avut, din nou, nominalizați in primul „11” al etapei cu numarul 6 din Superliga, ancheta fiind realizata de catre Liga Profesionista de Fotbal. Mai mult decat atat, „galben-albaștrii” au dat și ”SuperJucatorul” rundei, acesta fiind mijlocașul brazilian Jair Silva! Marcator in victoria cu FCU 1948 Craiova și autor a doua pase decisive in același meci, Jair prinde pentru a doua oara, in acest debut de campionat, cea mai buna echipa a etapei, el fiind nominalizat printre cei mai buni jucatori ai rundei și dupa succesul…