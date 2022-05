Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro l-a demis luni pe seful gigantului petrolier Petrobras, Jose Mauro Coelho, numit in fruntea companiei in urma cu doar 40 de zile, a anuntat Ministerul Minelor si Energiei, relateaza marti AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele rus Vladimir Putin estimeaza luni ca aderarile Finlandei si Suediei la NATO nu constituie ”o amenintare” in sine si anunta ca Rusia va reactiona fata de desfasurari militare, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a telefonat joi omologului sau francez, Emmanuel Macron, pentru a-l felicita cu ocazia realegerii in functia de presedinte al Frantei, subliniind importanta legaturilor bilaterale dintre Ankara si Paris pentru Europa, potrivit presedintiei turce, noteaza AFP,…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonica cu premierul israelian Naftali Bennett, liderii politici discutand, in special, despre situația din Ucraina, a informat joi serviciul de presa al Kremlinului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Judecatorul Curtii Supreme a Braziliei, care a acordat sambata 24 de ore aplicatiei Telegram pentru a evita blocarea, a ridicat duminica aceasta amenintare, estimand ca mesageria online respecta ordinele instantei, relateaza luni France Presse, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele onorific al Federației Romane de Gimnastica, Adrian Stoica, a decis sa demisioneze din aceasta funcție in semn de protest fața de actuala conducere a Federației ingroapa acest sport in care Romania a cunoscut succesul și ani de zile a avut sportivi la cel mai inalt nivel posibil.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca sarcina cheie a zilei de duminica este de a duce la destinație convoiul umanitar care se indreapta spre orașul asediat Mariupol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au facut joi zeci de percheziții in Dambovița, in cadrul unor ordine europene de ancheta și alte 9 in Germania și Marea Britanie la persoane suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, camata și șantaj. Fii…