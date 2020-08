Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a amenintat cu bataia, duminica, un jurnalist care l-a intrebat despre cecuri de 22.000 de dolari pe care le-ar fi primit sotia sa din partea unui apropiat al familiei lor, aflat in centrul unei afaceri de presupusa deturnare de salarii, scrie AFP.

- Un judecator i-a ordonat presedintelui brazilian Jair Bolsonaro sa poarte masca sanitara in public, in conditiile in care liderul populist de dreapta refuza sa respecte aceasta recomandare anti-coronavirus, relateaza Reuters.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a amenintat ca retrage tara din Organizatia Mondiala a Sanatatii din cauza „partinirilor ideologice”, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat la finalul lunii mai intreruperea tuturor legaturilor cu OMS.Alimentand dezbaterea in jurul pandemiei,…