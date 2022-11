Stiri pe aceeasi tema

- Jair Bolsonaro nu a oferit nicio reacție timp doua zile dupa ce a fost invins de contracandidatul de stanga Luiz Inacio Lula da Silva la vot. Cand Bolsonaro a aparut in sfarșit in fața camerelor de filmat, marți dupa-amiaza, nici macar nu a menționat numele adversarului. Aceasta recunoaște avea insa…

- Mii de sustinatori ai presedintelui brazilian in exercitiu, Jair Bolsonaro au cerut, miercuri, armatei sa il mentina pe liderul de extrema dreapta la putere, chiar daca administratia acestuia a semnalat disponibilitatea de a preda fraiele puterii catre rivalul sau, Luiz Inacio Lula da Silva, care duminica…

- Fostul președinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva (stanga) a obținut 50,9% din voturi in turul al doilea al alegerilor prezidențiale din aceasta țara, fața de 49,1% pentru președintele de extrema-dreapta Jair Bolsonaro. Aplaudat de o mare de oameni adunați pe bulevardul Paulista din Sao Paulo, Lula…

- Dupa numararea voturilor de la 5,6 la suta din aparatele de vot, Bolsonaro avea 53,2 la suta din totalul voturilor, in timp ce rivalul sau, fostul presedinte Luiz Inacio Lula da Silva (77 de ani), avea 46,8 la suta.Dupa numararea a 20,8 la suta din aparatele de vot, avansul lui Bolsonaro a scazut, presedintele…

- Jair Bolsonaro si Luiz Inacio Lula da Silva s-au infruntat intr-o dezbatere televizata(TV) transmisa in direct de Globo TV din Rio de Janeiro. Președintele in exercițiu al Braziliei, Jair Bolsonaro, și contracandidatul sau, Luiz Inacio Lula da Silva, s-au confruntat intr-o ultima dezbatere inainte de…

- Luiz Inacio Lula da Silva l-a calificat drept “mic dictator” si “regele informatiilor false si al prostiei” pe rivalul sau Jair Bolsonaro la o dezbatere televizata fata in fata, inaintea turului doi al alegerilor prezidentiale din Brazilia, din 30 octombrie, informeaza The Guardian, citata de News.ro.…

- Fostul presedinte Luiz Inacio Lula da Silva a obtinut 48,2 la suta din voturi, iar seful statului in exercitiu Jair Bolsonaro a obtinut 43,30 la suta la alegerile prezidentiale de duminica din Brazilia, astfel ca ei se vor infrunta in turul doi la 30 octombrie, noteaza Le Figaro. "M-am gandit mereu…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro și principalul sau rival in alegerile prezidențiale, Luiz Inacio Lula da Silva, au facut schimb de insulte duminica, in timpul unei dezbateri electorale tensionate, in care Bolsonaro a lansat un dur atac personal la adresa unei jurnaliste ce a pus la indoiala raspunsul…