Stiri pe aceeasi tema

- Instalat in poziția de CEO al Jaguar Land Rover in septembrie 2020, Thierry Bollore este artizanul unei noi strategii a grupului britanic JLR. Intitulata "Reimagine", noua strategie presupune schimbari radicale la nivelul celor doua companii din grup. Cea mai importanta noutate este transformarea Jaguar…

- De la instalarea lui Thierry Bollore (fost șef Renault) in poziția de CEO al Jaguar Land Rover in septembrie 2020, grupul britanic nu a comunicat prea multe informații cu privire la planurile sale de viitor. Lucrurile se vor schimba in aceasta luna, spun oficialii JLR, atunci cand compania iși va prezenta…

- Audi, divizia de lux a grupului german Volkswagen AG, va produce masini electrice in China, printr-o societate mixta infiintata cu FAW, al treilea si cel mai vechi grup auto chinez, transmite BBC potrivit Agerpres. FAW incearca sa castige teren pe cea mai mare piata de vehicule electrice din lume,…

- ​Dacia a anunțat ca pâna în 2025 va lansa un SUV de 7 locuri, cel mai mare și cel mai scump model din istoria sa, prezentând și un concept care pe unii i-a încântat, iar pe alții i-a dezamagit. Bigster este cu 25 de cm mai lung decât Duster, iar când va avea…

- Motorul de cautare Baidu, echivalentul Google in China, va lucra alaturi de constructorul chinez Geely pentru a construi mașini electrice, aceasta fiind cea mai recenta tentativa a unei companii de tehnologie de a modela viitorul industriei auto, informeaza CNN.

- Gigantul auto german va produce masini complet electrice, la Kecskemet, a anunțat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.Mercedes-Benz Manufacturing Hungary isi extinde in mod semnificativ fabrica sa din Kecskemet cu o noua investitie de 50 de miliarde forinti (141,47 milioane euro).Compania va…

- Gigantul auto german va produce masini complet electrice, la Kecskemet, a anunțat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.Mercedes-Benz Manufacturing Hungary isi extinde in mod semnificativ fabrica sa din Kecskemet cu o noua investitie de 50 de miliarde forinti (141,47 milioane euro).Compania va…

- Renault a vandut peste 95.000 de mașini electrice in Europa de la inceputul anului și pana la sfarșitul lui noiembrie, in creștere cu 80% fața de aceeași perioada din 2019. Cel mai cautat model Renault de catre clienții europeni este Zoe, cu mai mult de 84.000 de exemplare vandute in acest an. Pe langa…