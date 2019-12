Stiri pe aceeasi tema

- Ce bolizi de lux și-au cumparat romanii in 2019: inmatricularile de Lamborghini au crescut cu 271%, iar 18 romani și-au luat Ferrari nou Romanii au inmatriculat, in primele 11 luni ale anului, 26 de Lamborghini si 18 Ferrari noi, in randul autoturismelor scumpe preferate situandu-se si Jaguar, Lexus,…

- Serviciile de eliberare a pasapoartelor din cadrul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor vor avea ghiseele deschise pentru cetatenii romani pe timpul sarbatorilor de iarna, exceptand zilele de 25 si 26 decembrie 2019, 1 si 2 ianuarie 2020, conform unui comunicat de ...

- Serviciile publice ale Ministerului Afacerilor Interne – eliberare pasapoarte, cazier, permise, certificate de inmatriculare – vor fi deschise pentru cetateni pe timpul sarbatorilor de iarna. Decizia a fost luata in premiera de ministrul Marcel Vela, pentru a veni in sprijinul romanilor care vin…

- Pentru o cat mai buna informare, 500 000 de pliante cu informații utile privind programul de lucru și modalitatea de accesare a acestor servicii sunt distribuite in punctele de trecere a frontierei de personalul Poliției de Frontiera Romane. Aceasta masura instituita in premiera de catre ministrul afacerilor…

- Ștefan Ilie, din județul Ilfov, ne semnaleaza faptul ca a vandut o mașina, cu acte in regula, și dupa doua luni s-a trezit cu amenda, pentru ca ar fi circulat pe un drum național fara rovinieta și ne intreaba de ce amenda nu i-a fost aplicata noului proprietar? RASPUNS: Potrivit Companiei Naționale…