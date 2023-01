Stiri pe aceeasi tema

- La mijlocul lunii noiembrie, Porsche a lansat noul 911 Dakar, un supercar pentru off-road, inspirat de modelul din 1984. Acesta propune o garda la sol cu pana la 80 de milimetri mai ridicata, anvelope all-terrain și portbagaj pe acoperiș, printre altele. Producția va fi limitata la doar 2.500 de exemplare.…

- Fanii Taylor Swift sunt incantați, deoarece este confirmat ca vedeta pop va regiza primul ei lungmetraj pe baza propriului scenariu original. Megastarul pop, in varsta de 32 de ani, a scris un scenariu original care va fi produs de Searchlight Pictures, care a stat in spatele unor filme caștigatoare…

- Daca Guvernul și Parlamentul din București ar anunța a doua zi dupa unire ca salariile și pensiile din R.Moldova cresc la nivelul celor din Romania, atunci 80% din cetațeni, inclusiv vorbitorii de limba rusa, ucraineana sau evrei au spus ca vor vota pentru Unirea R. Moldova cu Romania

- Parchetul nu dezvaluie numele acestei tari de la Golful Persic. Ziarul belgian Le Soir dezvaluie ca este vorba despre Qatar. In cadrul acestei anchete, politia belgiana a efectuat 16 perchezitii la Bruxelles si a confiscat material informatic, telefoane si numerar, precizeaza intr-un comunicat parchetul…

- Platforma MEB este utilizata de majoritatea modelelor electrice din cadrul Grupului Volkswagen. Arhitectura creata special pentru vehicule electrice a debutat odata cu lansarea lui Volkswagen ID 3. De-atunci, mai modele, precum Volkswagen ID Buzz, Skoda Enyaq iV și Audi Q5 e-tron sunt bazate pe aceasta…

- Comisarul european a precizat ca Executivul de la Bruxelles va mobiliza noi fonduri, de circa 250 de milioane de euro, pentru a sprijini proiecte care vizeaza frontierele cu Ucraina ale statelor din UE.

- Elon Musk anunța schimbari la Twitter, atat cu privire la modul in care va funcționa aceasta rețea cat și in privința taxelor percepute de la utilizatorii rețelei. Va fi imbunatațit modul de cautare in interiorul rețelei, intrucat el amintește acum de „sistemul Infoseek din 1998”, a subliniat Musk intr-o…

- Cel mai mare serviciu de video online lanseaza un mod ambiental cu esantionare dinamica a culorilor in functie de nuantele predominante din cadrul clipurilor video urmarite. Paginile web ale clipurilor video si cele ale playlist-urilor isi vor schimba automat fundalul, preluand una dintre culorile…