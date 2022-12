Jaguar Academy pe locul 2 la Jaguar Open Mureș Jaguar Academy Mures a incheiat anul competițional cu Jaguar Open Mureș care a adunat la start peste 300 de sportivi. Au fost reprezentati de 60 de sportivi și 4 cadre tehnice care au reușit impreuna sa claseze echipa mureșeana pe Locul II in clasamentul general obținand in total 124 medalii la probele individuale și echipe dupa cum urmeaza 58 locul I 31 locul II 35 locul III . Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

