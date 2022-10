A avut loc jaful secolului. Au furat 2,5 miliarde de dolari de la serviciul de taxe, banii fiind retrasi de la o banca publica. S-a intamplat in Irak, intr-un nou caz ce ilustreaza coruptia endemica din aceasta tara. Agentia oficiala de presa INA publica o cerere de ancheta trimisa de Ministerul de Finante organismului guvernamental […] The post JAFUL secolului: au furat 2,5 miliarde de dolari din banca. Coruptia lasa o tara intreaga in foamete first appeared on Ziarul National .