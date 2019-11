Un jaf ca-n filme s-a incheiat dupa gratii pentru autori: trei romani din Barlad, acuzați de polițiștii britanici ca au dat cea mai mare spargere de anul acesta la un magazin de bijuterii din centrul Londrei. Au intrat printr-o spartura pe care au facut-o in zidul magazinului, și au plecat de acolo cu brațari, pandantive cu diamante și ceasuri de lux in valoare de 300.000 de lire sterline. Au acționat insa neglijent și, acum, dupa 6 luni au fost prinși. Doi dintre ei, in Romania. Romanii au pandit mai multe zile magazinul de bijuterii din centrul Londrei si s-au decis sa dea spargerea intr-un…