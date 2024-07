Jaf uriaş la un bancomat din România Au fost furati 200.000 de lei dintr-un bancomat din localitatea Siria, dupa ce a fost sesizat un incendiu la bancomat, au constatat politistii din Arad. „In dimineata de 5 iulie, in jurul orei 3:50, prin 112 a fost sesizat un incendiu, la un bancomat situat intr-un magazin din zona centrala a localitatii Siria. A fost constituita echipa operativa extinsa, formata din politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale, Politia Municipiului Arad, politisti criminalisti si alti specialisti, pentru efectuarea cercetarii la fata locului. Din administrarea probelor, pana in acest moment, sunt intrunite… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

