Jaf soldat cu patru morţi, la Miami Doi barbati care vroiau sa jefuiasca o bijuterie din Miami, Florida, au fost opriti de politisti cu focuri de arma. Acestia au incercat sa scape fugind cu o dubita UPS, pe al carui sofer l-au luat ostatic. Patru oameni si-au pierdut viata in incident, scrie cotidianul La Repubblica . Patru persoane au murit in urma unui schimb de focuri intre polițisti și doi barbati care au vrut sa jefuiasca un magazin de bijuterii. Si-au pierdut viata cei doi banditi, șoferul unei dubite UPS pe care acestia l-au luasera ostatic cand au fugit de la locul jafului, precum și un barbat aflat cu masina in trafic.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

