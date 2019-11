Stiri pe aceeasi tema

- Un pensionar din Galati (64 de ani) l-a ucis pe unul dintre hotii care intrasera in casa lui pentru a-l jefui. Hoțul a incercat sa-l imobilizeze pe proprietar, dar acesta l-a injunghiat mortal. Atacul s-a petrecut marți, 6 noiembrie. Hoțul avea 34 de ani, iar complicele lui a fugit, ingrozit de forța…

- ​Ricardo Marques Ferreira, despre care presa portugheza scrie ca era cunoscut ca frizerul lui Cristiano Ronaldo, a fost înjunghiat mortal într-o camera de hotel din Zurich, relateaza mirror.co.uk. Cadavrul barbatului a fost gasit de o angajata a hotelului, pe pat, având mai…

- Un barbat de 35 ani din judetul Galati, aflat in stare de ebrietate si intins pe caldaram, a murit dupa ce a fost calcat de o masina, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.Citește și: Victor Ponta reacționeaza dupa decizia privind votul…

- Fiul actorului american Ron Ely, star al seriei TV "Tarzan", și-a injunghiat mortal mama și a incercat sa dea vina pe tatal sau, tanarul fiind ucis ulterior, pe cand fugea de la locul crimei, de forțele de ordine, potrivit People, scrie Mediafax.Cameron Ely, in varsta de 30 de ani, și-a injunghiat…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus trimiterea judecata a barbatului de 30 de ani din Lupeni care si-a injunghiat mortal fosta iubita, de 20 de ani, in Parcul Catedralei Mitropolitane din Timisoara, pentru savarsirea infractiunii de omor, scrie Agerpres.In sarcina…

- Un barbat din Galați, venit în vizita la Penitenciarul pentru Minori Tichilești si-a gasit sfârsitul în urma unui accident rutier produs în fata unitații de detenție.

- Un barbat in varsta de 32 de ani a fost gasit injunghiat mortal in fața locuinței sale din satul Barzești, din comuna Ștefan Cel Mare, județul Vaslui. Tanarul muncea in Anglia, dar a venit acasa pentru a fi alaturi de copiii lui in prima zi de școala, a notat vremeanoua.ro. N-a mai apucat, fiindca cineva…

- Un barbat de 51 de ani a fost arestat preventiv sub acuzatia de violenta in familie soldata cu moartea victimei dupa ce si-a pierdut cumpatul, pe fondul consumului de alcool, si l-a lovit cu un cutit pe fratele sau, care a murit la scurt timp.