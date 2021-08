Jaf la vila din Cannes a emirului Qatarului

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au patruns, in noaptea de joi spre vineri, in vila emirului Qatarului, Tamim bin Hamad al-Thani, de la Cannes, relateaza presa franceza, potrivit news.ro. Emirul nu era prezent in locuinta, dar acolo se aflau alti membri ai familiei. Hotii au escaldat un zid si au furat mai…

- Patru persoane au patruns, in noaptea de joi spre vineri, in vila de la Cannes a emirului Qatarului, Tamin bin Hamad al-Thani, informeaza News.ro , care citeaza presa franceza. Potrivit sursei citate, emirul nu era prezent in locuința, dar acolo se flau mai mulți membri ai familiei sale. Hoții au escaladat…

- Jodie Turner-Smith, actrița americana de origine britanica, aflata la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Cannes, a ajuns la Poliție, unde a reclamat un furt, a relatat presa straina.

- Jodie Turner-Smith, actrița americana de origine britanica, aflata la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Cannes, a ajuns la Poliție, unde a reclamat un furt, a relatat presa straina.

- O actrița celebra a ramas fara bijuterii dupa un jaf petrecut la Cannes. Hoții au acționat cand artista lua micul dejun la restaurantul hotelului. Bijuterii in valoare de cateva zeci de mii de euro au disparut din camera lui Jodie Turner-Smith, relateaza realitatea.net.

- Jodie Turner-Smith, actrita americana de origine britanica, a fost jefuita, in weekend, la Cannes, unde se afla pentru a participa la prestigiosul festival de film, potrivit news.ro. Surse apropiate ei au declarat pentru Variety ca actrita, care era cazata la hotelul Marriott de pe Croazeta,…

- Ministrul de externe al Egiptului, Sameh Shoukry, a avut marti, la Doha, o intrevedere cu emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, in timpul primei sale vizite diplomatice in tara din Golf dupa ruptura regionala din 2017, informeaza dpa. Sameh Shoukry i-a transmis lui Tamim o scrisoare…

- Ministrul de externe al Egiptului, Sameh Shoukry, a avut marti, la Doha, o intrevedere cu emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, in timpul primei sale vizite diplomatice in tara din Golf dupa ruptura regionala din 2017, informeaza dpa. Sameh Shoukry i-a transmis lui Tamim o scrisoare…