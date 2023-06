Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Vișeu de Sus, au fost sesizați prin apel 112 in aceasta dimineața, in jurul orei 5, de catre o femeie de 35 de ani din oraș, cu privire la faptul ca, in jurul orei 04.47, in timp ce iși desfașura activitatea in incinta unui local, ar fi fost amenințata cu un cuțit de […]

- Miercuri, 17 mai, in jurul orei 12, polițiștii din Jibou au fost sesizați ca in data de 15 mai 2023, in jurul orei 8, Pop Ioan in varsta de 55 de ani, din localitatea Rona, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Familia a vorbit cu acesta in data de 15 mai. Barbatul le-a spus apropiaților…

- Un tanar de 21 de ani, din Vișeu de Sus, județul Maramureș, a fost reținut, duminica, dupa ce a jefuit o sala de jocuri de noroc din orașul Sacel, iar pentru a-și indeplini planul a inchis angajata firmei in baie.

- Vicepresedintele Societatii Europene pentru Traumatologie Sportiva, Chirurgia Genunchiului si Artroscopie (ESSKA), dr. Michael Hantes, a declarat, miercuri, in deschiderea celei de-a opta editii a Cursului International de Ortopedie de la Targu Mures, ca in ultimii ani s-a inregistrat o mare evolutie…

- Azi noapte, la ora 00.50, polițiștii din Viseu de Sus au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Poienile de Sub Munte, a avut loc un accident rutier soldat cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 24 de ani din Poienile de Sub Munte, in timp […]…

- Politia din Cluj-Napoca a fost sesizata, sambata, cu privire la faptul ca Farkas Loredana Tunde, 15 ani, a plecat voluntar, la aceeasi data, in jurul orei 13.00, de la domiciliul din comuna Floresti, localitatea Luna de Sus si nu a revenit. Potrivit IPJ Cluj, fata are 1,60 metri inaltime, 40 kg, ochi…

- Un maramureșean a fost de 56 de ani, disparut de mai multe saptamani, a fost gasit decedat in Ucraina. ”Se revoca darea in urmarire a numitului Keray Robert, in varsta de 56 de ani din Sighetu Marmației, care a fost dat disparut in data de 04 martie 2023 de catre soția acestuia. Acesta a fost […] Source

- Polițiștii mureșeni cauta un minor, de 12 ani, din localitatea Seleuș, comuna Daneș, care, in jurul datei de 9 martie 2023 a plecat voluntar de la domiciliu. "La data de 13 martie a.c., Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizata, prin SNUAU 112, cu privire la faptul minorul Ieremiaș Lucian, in…