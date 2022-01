Jaf la o casă de schimb valutar din Sibiu. Tâlharul înarmat cu un pistol, imobilizat de cetățeni Un barbat care a jefuit o casa de schimb valutar din Sibiu, vineri, a fost imobilizat de cetateni. Jandarmii care au intervenit la fata locului au constatat ca individul avea o arma asupra lui. IPJ Sibiu a anuntat, duminica, faptul ca barbatul in varsta de 32 de ani, din comuna Atel, a fost audiat si retinut […] The post Jaf la o casa de schimb valutar din Sibiu. Talharul inarmat cu un pistol, imobilizat de cetațeni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

