Jaf la o casă de schimb valutar din Brăila. O angajată a ajuns la spital Un individ cu cagula a agresat-o pe angajata unei case de schimb valutar din Braila. Barbatul a fost reținut de polițiști, iar asupra sa a fost descoperita o suma de bani. Incidentul a avut loc duminica, la o casa de schimb valutar situata pe strada Calea Galați din Braila. Alarma a fost data de o femeie care […]

- La fata locului au ajuns imediat politistii din cadrul Biroului Ordine Publica care l-au imobilizat pe barbatul in cauza. Acesta a fost identificat, fiind vorba de un barbat, in varsta 34 de ani, din judetul Galati.Angajata societatii, in varsta de 49 de ani, din municipiul Braila, care a fost batuta…

- Talharie la o casa de schimb valutar din Braila, unde un barbat a agresat-o pe angajata societatii si a sustras mai multi bani. Femeia a fost transportata la spital, iar agresorul a fost mobilizat de politisti.

- Un galațean a agresat-o pe angajata unei case de schimb valutar din Braila. Barbatul a fost reținut de polițiști, iar asupra sa a fost descoperita o suma de bani, anunța Mediafax. Incidentul a avut loc duminica, la o casa de schimb valutar din orașul Braila. Potrivit polițiștilor, o femeie…

