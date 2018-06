Stiri pe aceeasi tema

- Masina jurnalistului Dragoș Boța din Timisoara, un Opel Vectra, a fost incendiata in noaptea de vineri spre sambata. Pompierii chemati sa stinga incendiul au constatat ca geamul din partea dreapta spate a autoturismului a fost spart. Politistii au deschis o ancheta in acest caz, informeaza news.ro.…

- Mai mulți consilieri de la Cotroceni au vrut sa demisioneze, joi seara, de teama de a nu fi acuzați de anti-semitism, potrivit unor surse citate de Evenimentul Zilei. Inițiativa consilierilor de la Cotroceni, care inca nu s-a materializat, a venit dupa escaladarea conflictului dintre Președinție și…

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43 The post Crima ingrozitoare…

- Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate miercuri seara, iar statul va deveni actionar majoritar la acest obiectiv industrial, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Economiei. “Este pentru prima data in ultimii…

- Omul de afaceri George Becali a negat vehement, intr-o conferința de presa, dezvaluirile lui Sebastian Ghița, potrivit carora acesta s-ar fi intalnit cu Florian Coldea. Becali a mai precizat ca nu o cunoaște personal nici pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. In schimb, George Becali a dezvaluit ca i s-au…

- Cunoscuta drept un vehement critic al PSD, politologul Alina Mungiu Pippidi a aratat, intr-o intervenție la Realitatea TV, ca Liviu Dragnea a fost transformat intr-o victima de catre presa din Romania, deși nu este mai rau decat alți lideri politici. In plus, ea a apreciat schimbarile facute in PSD,…

- De miercuri, presa și Internetul vuiesc ca premierul Viorica Dancila a vorbit despre criza imonoglobulinei, folosind termenul greșit de “imunoglobina”. Știrea s-a raspandit cu viteza luminii, iar jurnaliști – unul mai deontolog decat altul – s-au intrecut sa faca glume pe seama premierului, deși chiar…

- Reținerea pentru 24 de ore de catre procurorii DNA a Liei Olguța Vasilescu pe 30 martie 2016 a reprezentat, deși poate parea ciudat, salvarea actualului președinte PNL, Ludovic Orban dintr-un moment judiciar care ar fi putut fi extrem de complicat pentru acesta, scrie Romania Libera. Același eveniment…