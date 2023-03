Jaf la o benzinărie din Brăila. Planul n-a ieșit, hoțul a fost prins de un client Un barbat de 27 de ani s-a decis sa jefuiasca o benzinarie, inarmat cu un cuțit, insa planul a fost un eșec total. Hoțul a intrat intr-o benzinarie din Braila, purtand o cagula pe cap, și a amenințat agajații cu un cuțit, cerandu-le acestora banii. Hoțul s-a speriat de un client Barbatul s-a speriat cand […] The post Jaf la o benzinarie din Braila. Planul n-a ieșit, hoțul a fost prins de un client first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

