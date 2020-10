Jaf la o bancă din Vrancea Polițiștii din Vrancea au instituit, sambata dimineața, filtre in județ in incercarea de a-i gasi pe autorii unui jaf comis la o banca din comuna Paunești. Potrivit IPJ Vrancea, polițiștii au fost anunțați sambata dimineața, in jurul orei 4.00, printr-un apel la 112, despre faptul ca, in comuna Paunești, bancomatul din incinta unei banci prezinta […] The post Jaf la o banca din Vrancea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- UPDATE, ora 10:00 – Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea au anuntat ca, in urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca din bancomatul distrus in cursul noptii in comuna Paunesti nu au fost sustrase sume de bani. (Agerpres) Politistii au demarat, astazi, o ancheta…

