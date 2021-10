Jaf la o bancă din Brăila, un individ a furat câteva mii de euro după ce a amenințat-o pe casieră VIDEO Un barbat mascat, cu manuși chirurgicale in maini, a jefuit miercuri la pranz o sucursala BRD din Braila, potrivit site-ului local DeBraila.ro . Potrivit imaginilor de pe camera de supraveghere, un barbat imbracat in hanorca cu gluga, cu masca de protecție și manuși chirurgicale, a intrat in banca, s-a indreptat spre o angajata aflata la un birou și i-a aratat un bilet cu un mesaj amenintator. Speriata, femeia a deschis sertarul cu bani ș a fugit, moment in care barbatul a furat o suma importanta de bani. Surse din poliție au declarat pentru DeBraila.ro ca este vorba despre cateva mii de euro.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

