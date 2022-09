Stiri pe aceeasi tema

Julian Nagelsmann, antrenorul lui Bayern Munchen, considera ca victoria obtinuta in fata formatiei FC Barcelona (2-0), marti seara in Liga Campionilor la fotbal, s-a datorat 'eficientei mai mari' a echipei sale in meciul de pe Allianz Arena.

Protectia civila din Venezuela a anuntat ca 16 pana la 20 de persoane sunt disparute din 22 august, cand au participat la o activitate religioasa in La Grita, informeaza AFP și news.ro.

Julian Nagelsmann, antrenorul echipei Bayern Munchen, spune ca nu este afectat de faptul ca presedintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, l-a facut "ignorant", aratand ca este normal ca acesta din urma sa-si apere gruparea, scrie DPA, potrivit Agerpres.

FC Barcelona si Bayern Munchen au ajuns la un acord pentru atacantului polonez Robert Lewandowski.

Xavi este dornic sa aduca intariri inaintea sezonului viitor pentru a lupta cu Read Madrid pentru titlul din LaLiga și pentru a concura din nou in Liga Campionilor. Din acest motiv, dar și forțat de situația financiara a Barcelonei, el se pregatește sa renunțe la 7 jucatori, conform presei spaniole.

Cel putin cinci persoane au fost ranite in timpul primei curse cu tauri care a avut loc in acest an in cadrul Festivalului San Fermin din Pamplona, organizat in nordul Spaniei, informeaza DPA.

CS Dinamo, campioana Romaniei la handbal masculin, va avea adversari dificili in grupele Ligii Campionilor, dar nu va intalni finalistele din 2022 ale competitiei, Barcelona si Kielce, potrivit news.ro

FC Barcelona, echipa antrenata pana in 2021 de Xavi Pascual, acum la Dinamo Bucuresti, a castigat, duminica, Liga Campionilor la handbal masculin, potrivit news.ro