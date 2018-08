Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Suedia a dat in urmarire generala hotii care au furat bijuterii din tezaurul Casei Regale de la o catedrala si au fugit folosind o barca cu motor, scrie BBC. Doua coroane si un glob care apartineau unui rege si unei regine din secolul XVII au fost furate in mijlocul zilei, marti, in Strangnas,…

- In noaptea de luni spre marți, 16 spre 17 iulie 2018, in jurul orei 1.30, magazinul Altex din Alba Iulia, aflat in apropiere de Kaufland, a fost pradat de hoți. Potrivit unor informații, paguba ar fi uriașa, circa 130.000 de lei. Poliția este in alerta și ii cauta pe autorii faptei. Potrivit unor surse,…

- Un caz ciudat de dispariție pe Litoral a fost semnalat polițiștilor din Constanța. Un batran de 68 de ani, din județul Harghita este de negasit dupa ce a spus membrilor familiei ca merge…la toaleta. Rudele spun ca el nu știe „sa vorbeasca romanește”.

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Sectia 1 Politie - desfasoara cercetari pentru stabilirea identitatii unei persoane banuite de comiterea unui furt.”Din cercetari a rezultat ca, în perioada 9.06-11.06.2018, persoane necunoscute…

- Bataie cu sabii, duminica dimineața, in targul auto din Focșani. Patru tineri inarmați cu sabii, cuțite și bate au tabarat pe alți doi, in urma unui conflict. Martorii au chemat imediat Poliția, care i-a reținut pe scandalagii și le-au gasit și armele albe pe care le ascunsesera. Bataia cu sabii de…

- Barbatul a dus delfinul la masina si a plecat impreuna cu acesta spre o destinatie necunscuta. Martorii spun ca delfinul ar fi fost gasit pe o plaja din insula Hailing, iar cel care l-a luat va fi aspru pedepsit, delfinii fiind protejati in China. Videoclipul a devenit viral, peste 6 milioane de…