Cei doi hoti, in varsta de 40, respectiv 31 de ani, au fost prinsi de catre politisti, fiind cercetati pentru furt calificat si complicitate la furt calificat. „Politistii din cadrul Sectiei 5 (Bularga, n.r.) au identificat un barbat de 40 de ani banuit de furt calificat si o femeie de 31 de ani banuita de complicitate la furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat ca la data de 18 aprilie barbatul a patruns in curtea unei ca (...)