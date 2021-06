Jaf la biserică, un bărbat a spart o biserică din Sinaia și a furat bunuri în valoare de 7.000 de lei Un barbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce vineri a furat bunuri in valoare de aproximativ 7.000 de lei dintr-o biserica din Sinaia, informeaza Ziare.com , care citeaza IPJ Prahova. Alarma a fost data vineri seara, in jurul orei 23:00, de un barbat care a anunțat ca persoane necunoscute au spart biserica și au furat mai multe bunuri. „In urma verificarilor efectuate, a fost identificata persoana banuita de comiterea faptei, respectiv un barbat in varsta de. Prejudiciul, estimat la aproximativ 7.000 de lei, a fost recuperat in totalitate”, arata IPJ Prahova. Barbatul a fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani, suspectat de frurt din automobil, a fost retinut de oamenii legii. Suspectul a deteriorat geamul unui automobil parcat pe strada Moara Roșie din Capitala si a sustras o geanta in care se aflau bunuri materiale și bani.

- Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1.000 de lei The post Barbat din Tarnaveni retinut dupa ce a furat doua motocositoare dintr-un garaj appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Barbat din Tarnaveni retinut dupa ce a furat doua motocositoare dintr-un garaj Credit autor: L A. Source

- Polițiștii din Blaj au reținut un tanar din municipiu care ar fi spart mai multe autoturisme, din care a furat bunuri și bani. Pentru obținerea de probe și recuperarea prejudiciilor, polițiștii au efectuat doua percheziții. Potrivit IPJ Alba, joi, 22 aprilie, polițiștii de investigații criminale din…

- La data de 21 aprilie 2021, polițiștii din Roșia Montana au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 39 de ani, din localitatea Vartop, care este banuit de furt. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in noaptea de 15/16 aprilie 2021, ar fi patruns, prin efracție, in incinta…

- Doi tineri cu varstele de 25 și 30 de ani, originari din comuna Ghidighici muncipiul Chișinau, fiind banuiți de savarașirea a 3 furturi din locuințe au fost reținuți de catre ofițerii de investigație a inspectoratului de Poliție Buiucai

- Joi, 25 martie, polițiștii din Sighetu Marmației au identificat doi tineri banuiți de comiterea unui furt din locuința. Tinerii de 18 respectiv 22 de ani din municipiu ar fi sustras dintr-o locuința situata pe strada Ioan Mihaly de Apșa mai multe bunuri in valoare de aproximativ 2.200 de lei. Prejudiciul…

- Tanar din Sebeș REȚINUT de polițiști dupa ce a furat o poșeta cu bani și acte din casa unei femei: Ce recomanda polițiștii Un tanar de 25 de ani, din Sebeș, banuit de furt din locuința, a fost identificat și reținut de polițiștii din municipiu. Polițiștii din Sebeș au reținut un tanar care a intrat…

- Un tanar de 22 de ani, din Dobra a dat spargere la o firma din localitate. Acesta a patruns in incinta unei societați comerciale din localitatea de domiciliu, in noapte de 14/15 martie, prin spargerea ușii de acces, de unde ar fi sustras bunuri in valoare de aproximativ 2.000 de lei. Prejudiciul a fost…