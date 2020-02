Stiri pe aceeasi tema

- Scene rupte din filme in Bruxelles, dupa ce politia a retinut doua persoane care au intrat in Monetaria Regala a Belgiei, cu gandul de a fura 5 kilograme de monede deteriorate. Una dintre cele doua persoane era un roman!

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 8 persoane urmarite international. De asemenea, au predat 11 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania.”In perioada 15 – 21 februarie 2020, politistii…

- Perioada sarbatorilor este una in care trebuie sa fim vigilenți, deoarece hoții dau spargeri, uneori ajutați și de naivitatea victimelor. Cum sa nu le cadem in plasa ne invața polițiștii din Romania.

- O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Va suna cumva cunoscut refrenul? Ei bine, pentru ca sigur știți piesa. Serialul care ne-a luat mințile tuturor, „La casa de Papel” se va intoarce cu noul sezon, cel de-al 4-lea, pe 3 aprilie 2020. „Nici macar profesorul nu se asteapta la un asemenea…